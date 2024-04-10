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19:00, 10 апреля 2024Культура

Раскрыта дата выхода четвертой части фильма о Бриджит Джонс

Четвертая часть фильма «Дневник Бриджит Джонс» выйдет 14 февраля 2025 года

Кадр: фильм «Дневник Бриджет Джонс»

Раскрыта дата выхода четвертой части фильма «Дневник Бриджит Джонс». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, сиквел выйдет 14 февраля 2025 года, спустя почти 24 года со дня премьеры первой части картины.

«Премьера фильма запланирована на День святого Валентина в кинотеатрах по всему миру и на сервисе Peacock в США в 2025 году», — говорится в статье.

Отмечается, что актриса Рене Зеллвегер, являющаяся исполнительницей главной роли в трех предыдущих частях картины, уже заключила контракт с создателями нового проекта. В актерский каст также вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон. В сюжетную линию войдут и новые персонажи в исполнении Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.

Ранее сообщалось, что новый фильм будет основан на романе Хелен Филдинг 2013 года «Бриджит Джонс: Без ума от парня», в котором героиня является 51-летней матерью-одиночкой с двумя детьми, исследующей приложения для знакомств.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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