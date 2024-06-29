Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:32, 29 июня 2024Россия

Пожар в подмосковном общежитии потушили

Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе потушили
СюжетПожар в Балашихе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе потушили. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в своем Telegram-канале.

По его словам, из здания эвакуировали всех жильцов. Он также добавил, что пострадавшим оказывается помощь.

«На данный момент возгорание полностью ликвидировано Экстренные службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы», — написал он.

Ранее сообщалось, что подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. По данным издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили о троих спасенных, с ними проводятся реанимационные действия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшую ведущую «России 1» и солиста группы «Тараканы» признали иноагентами. Почему Минюст внес их в реестр?

      Американская газета призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

      После гибели людей при пожаре в подмосковном общежитии возбудили уголовное дело

      Макгрегор отреагировал на обыски в школе Нурмагомедова

      Названа причина смертельного пожара в подмосковном общежитии

      Пожар в подмосковном общежитии потушили

      Зеленский сообщил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму

      Обама прокомментировал дебаты Байдена и Трампа

      Маск сделал неожиданное заявление про США

      В Иране завершилось голосование на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше