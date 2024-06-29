Пожар в подмосковном общежитии потушили

Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе потушили

Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе потушили. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в своем Telegram-канале.

По его словам, из здания эвакуировали всех жильцов. Он также добавил, что пострадавшим оказывается помощь.

«На данный момент возгорание полностью ликвидировано Экстренные службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы», — написал он.

Ранее сообщалось, что подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. По данным издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили о троих спасенных, с ними проводятся реанимационные действия.