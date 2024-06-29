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01:01, 29 июня 2024Россия

Пять человек погибли при пожаре в подмосковном общежитии

При пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе погибли 5 человек

В подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, погибли пять человек. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

По его информации, пожар произошел в здании на Керамической улице. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о троих спасенных, с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано 10 человек.

В подмосковном МЧС агентству подтвердили факт возгорания, уточнив, что пожар начался в доме № 16, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 0:19 было ликвидировано открытое горение.

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      Марина Совина
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