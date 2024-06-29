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12:54, 29 июня 2024Бывший СССР

Рогов высказался о мирном плане Зеленского

Рогов счел мирный план лидера Украины Зеленского лукавством

Фото: Johanna Geron / Reuters

Мирный план украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, который он обещал представить в этом году, является лукавством, ни на какое реальное решение кризиса он не способен. Так считает глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его комментарий приводит РИА Новости.

Он напомнил, что для Зеленского и его окружения ведение боевых действий с Россией стало единственным вариантом сохранения своей власти.

«Ни на какой реальный мирный план ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на войне, не способны и не заинтересованы», — заявил Рогов.

28 июня Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Он рассказал о подготовке детальных планов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными после первого саммита по своей «формуле мира». Украинский лидер также сообщил о подготовке плана урегулирования по остальным пунктам своей инициативы совместно с международными партнерами.

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      Сергей Истомин
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