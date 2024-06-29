Российские ученые предложили удобрять свалки водорослями

СПбПУ: удобрение свалок водорослями поможет получить биоводород

В России предложили новую технологию получения биоводорода из твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого ученые из СПбПУ предложили удобрять свалки микроводорослями, говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Hydrogen Energy.

Авторы работы предложили поднять энергетическую эффективность использования газа, образующегося на полигонах ТКО, с помощью добавления остаточной биомассы микроводорослей рода хлорелла. По их словам, это ускорит разложение отходов и увеличит выход биогаза, который затем можно очистить и преобразовать в биоводород — экологически безопасное топливо. Ученые считают, что такой подход поможет уменьшить вредные выбросы и снизить зависимость от нефти.

Добавление микроводорослей к органическим отходам (в соотношении 1 к 3) может увеличить производство биогаза на 30-50 процентов. При этом за счет переработки микроводорослей и отходов затраты на утилизацию снизятся на 20-30 процентов. Кроме того, производство топлива может принести дополнительный доход и увеличить рентабельность свалки на 15-25 процентов.

«А получаемый водород способен заменить до 10-15 процентов потребляемого ископаемого топлива в регионах, использующих данную технологию», — добавила соавтор работы, инженер СПбПУ Ксения Вельможина.

Ранее студент из Челябинска разработал экологичную упаковку из водорослей. Он назвал свое изобретение «альгокартон». Этот материал способен биоразлагаться и может стать заменой пластику и картону.