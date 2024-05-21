В России разработали экологичную упаковку из водорослей

Студент из Челябинска разработал экологичную упаковку из водорослей

Студент экологического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергей Маринин разработал безвредную для окружающей среды упаковку из водорослей. Об этом стало известно порталу «Техкульт».

Изобретение называется альгокартон — это биоразлагаемая упаковка, в основе которой лежат планктонные водоросли, отличающиеся эластичностью и прочностью. Новый материал из растений может стать заменой пластику и картону.

Маринин стал победителем конкурса и получил грант в размере 500 тысяч рублей на завершение разработки альгокартона от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Российский студент планирует подготовить полноценную технологию создания альгокартона и оформить на нее патент.

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