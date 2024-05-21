Среда обитания
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17:35, 21 мая 2024Среда обитания

В России разработали экологичную упаковку из водорослей

Студент из Челябинска разработал экологичную упаковку из водорослей

Фото: Леонид Арончиков / Коммерсантъ

Студент экологического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергей Маринин разработал безвредную для окружающей среды упаковку из водорослей. Об этом стало известно порталу «Техкульт».

Изобретение называется альгокартон — это биоразлагаемая упаковка, в основе которой лежат планктонные водоросли, отличающиеся эластичностью и прочностью. Новый материал из растений может стать заменой пластику и картону.

Маринин стал победителем конкурса и получил грант в размере 500 тысяч рублей на завершение разработки альгокартона от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Российский студент планирует подготовить полноценную технологию создания альгокартона и оформить на нее патент.

Ранее в России разработали углеродный калькулятор. С помощью него можно определить, сколько деревьев необходимо посадить для компенсации углеродного следа одного промышленного предприятия.

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      Александра Качан
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