В России появился углеродный калькулятор

Рослесинфорг разработал калькулятор углеродного следа для предприятий

В Рослесинфорге разработали углеродный калькулятор. Он рассчитывает, сколько деревьев нужно посадить для компенсации углеродного следа одного промышленного предприятия. Он представлен на сайте организации.

Калькулятор также указывает, какие породы деревьев должны быть высажены, и вычисляет, сколько это будет стоить. Использовать разработку можно для нефтеперерабатывающего, цементного и алюминиевого заводов, целлюлозно-бумажного комбината и завода химических удобрений. Для расчета необходимо указать объем продукции, которую за год производит предприятие, а также расстояние, на которую она транспортируется. Также калькулятор поможет оценить, подпадает ли организация под закон «Об ограничении выбросов парниковых газов».

Каждый год в России леса поглощают примерно треть объема парниковых газов. В основном выбросы происходят при сжигании угля, нефти и других видов углеродного топлива для получения электроэнергии и отопления. Кроме того, выделению углекислого газа способствуют металлургия, химическая промышленность, энергетика, сельское хозяйство и другие отрасли.

Ранее появилась экспериментальная карта лесных пожаров. По ней можно отслеживать ситуацию в десяти странах: России, Белоруссии, Украине, Болгарии, Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии, Словакии и Чехии. Такая карта помогает оценить закономерности развития пожаров, их масштабы и последствия.