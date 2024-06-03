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15:25, 3 июня 2024Россия

Семерых россиян нашли на необитаемом острове

В Якутии на необитаемом острове нашли спасавшихся от ледохода семерых россиян
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / РИА Новости

В Якутии на необитаемом острове Синньигэс-ары спасатели нашли укрывшихся от ледохода семерых россиян. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, расстояние до ближайшего населенного пункта, села Юрюнг-Хая, составляет 15 километров. В надежде спастись от стихии, россияне забрались на крышу пустующего охотничьего домика.

Для того, чтобы спасти россиян, среди которых было двое детей, из Юрюнг-Хая отправили аэролодку. Терпящих бедствие перевезли за два рейса.

Ранее сообщалось, что десантная группа вернула четверых россиян с отдыха на острове.

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      Марк Леонов
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