Семерых россиян нашли на необитаемом острове

В Якутии на необитаемом острове нашли спасавшихся от ледохода семерых россиян

В Якутии на необитаемом острове Синньигэс-ары спасатели нашли укрывшихся от ледохода семерых россиян. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, расстояние до ближайшего населенного пункта, села Юрюнг-Хая, составляет 15 километров. В надежде спастись от стихии, россияне забрались на крышу пустующего охотничьего домика.

Для того, чтобы спасти россиян, среди которых было двое детей, из Юрюнг-Хая отправили аэролодку. Терпящих бедствие перевезли за два рейса.

Ранее сообщалось, что десантная группа вернула четверых россиян с отдыха на острове.