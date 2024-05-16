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11:49, 16 мая 202469-я параллель

Десантная группа вернула четверых россиян с отдыха на острове

Четверо жителей Якутии отправились на охоту и застряли на необитаемом острове

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Четверо жителей Якутии отправились на отдых и застряли на необитаемом острове. Об этом сообщает служба спасения региона в Telegram-канале.

Как сообщили спасатели, мужчины решили поохотиться на острове Солдат близ села Октемцы и не смогли выбраться на Большую землю после того, как остров начало затапливать. Охотники вернулись домой за счет средств бюджета региона — ради них в небо поднимали вертолет «Полярных авиалиний» с десантной группой на борту.

В службе спасения не уточнили, сколько стоила спасательная операция, однако призвали относиться к своей жизни ответственно и напомнили, что берега рек в ледоход крайне опасны.

«Охотники успешно эвакуированы. Все целы, невредимы, их здоровью ничего не угрожает», — отчитались спасатели.

Ранее сообщалось о россиянине, который во время шторма попал на необитаемый остров в пяти километрах от дома и три дня выживал в заброшенной часовне с вареньем.

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      Марк Леонов
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