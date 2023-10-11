69-я параллель
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12:45, 11 октября 202369-я параллель

Попавший на необитаемый остров после шторма россиянин рассказал о выживании

Спасавшийся после шторма на необитаемом острове житель Карелии жил в часовне

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Попавший после шторма на необитаемый остров на озере Сямозеро житель Карелии три дня выживал в заброшенной часовне. Об этом он рассказал «RT на русском».

По словам россиянина, во время шторма на Сямозере его лодку накрыло волной, и он упал в ледяную воду. Мужчине удалось доплыть до ближайшего острова, который оказался необитаемым.

В разговоре с изданием он подтвердил, что из еды у него была лишь найденная в другом заброшенном доме на острове банка варенья. Все три дня он провел в часовне, где спал на столе. Мужчина отметил, что не мог позволить себе отчаяться, когда его дом находился всего в нескольких километрах от острова.

«Думал: как я могу тут "крякнуть", когда вон мой дом — в пяти км, я его вижу», — рассказал он.

О спасении россиянина стало известно 10 октября. По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, не последнюю роль в спасении рыбака сыграл «поплавок» — специальный непродуваемый костюм для рыбалки. Он допустил, что без него шансы на спасение у Юрка были ниже.

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    Марк Леонов
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