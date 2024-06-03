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15:33, 3 июня 2024Забота о себе

Раскрыт самый полезный способ приготовления яиц

Диетолог Соломатина назвала сваренные в мешочке яйца самыми полезными

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Яйца являются одним из самых полезных продуктов, поэтому они обязательно должны присутствовать в рационе детей и взрослых, считает диетолог Елена Соломатина. Самый полезный вариант приготовления яиц она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина отметила, что яйца богаты незаменимыми аминокислотами, в желтке содержатся витамины А, Е, D, каротиноиды, холин и лецитин. Помимо этого, белок из яиц легко усваивается, даже лучше, чем из курятины или говядины. «Самые полезные яйца — это сваренные в мешочке, когда сварен белок, а желток полужидкий», — подчеркнула Соломатина.

Также специалистка назвала полезным омлет с овощами. По ее словам, такое блюдо, съеденное на завтрак, придаст физической силы, даст питание мозгу и надолго избавит от чувства голода.

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Соломатина также указала, что по одному-два яйца можно есть каждый день, но некоторым людям надо быть осторожными. Она предупредила, что при высоком уровне холестерина или атеросклеротическом риске потребление яиц надо снизить до двух штук в неделю. Если есть подагра или камни в почках, следует есть только желток, добавила диетолог.

В заключение специалистка призвала хорошо термически обрабатывать яйца, так как они могут быть заражены сальмонеллезом.

Ранее кардиолог Самия Мора назвала лучшую диету для женского долголетия. По ее словам, средиземноморская диета, которая включает в себя много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы, помогает поддерживать хорошее здоровье.

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      Екатерина Улитина
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