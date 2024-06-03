Раскрыт самый полезный способ приготовления яиц

Диетолог Соломатина назвала сваренные в мешочке яйца самыми полезными

Яйца являются одним из самых полезных продуктов, поэтому они обязательно должны присутствовать в рационе детей и взрослых, считает диетолог Елена Соломатина. Самый полезный вариант приготовления яиц она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина отметила, что яйца богаты незаменимыми аминокислотами, в желтке содержатся витамины А, Е, D, каротиноиды, холин и лецитин. Помимо этого, белок из яиц легко усваивается, даже лучше, чем из курятины или говядины. «Самые полезные яйца — это сваренные в мешочке, когда сварен белок, а желток полужидкий», — подчеркнула Соломатина.

Также специалистка назвала полезным омлет с овощами. По ее словам, такое блюдо, съеденное на завтрак, придаст физической силы, даст питание мозгу и надолго избавит от чувства голода.

Соломатина также указала, что по одному-два яйца можно есть каждый день, но некоторым людям надо быть осторожными. Она предупредила, что при высоком уровне холестерина или атеросклеротическом риске потребление яиц надо снизить до двух штук в неделю. Если есть подагра или камни в почках, следует есть только желток, добавила диетолог.

В заключение специалистка призвала хорошо термически обрабатывать яйца, так как они могут быть заражены сальмонеллезом.

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