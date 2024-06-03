Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:39, 3 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали щедрую на ливни погоду

Синоптик Тишковец: первая неделя июня в Москве будет щедрой на ливни
СюжетЛивень в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первая рабочая неделя июня в Москве будет щедрой на ливни, возможны подтопления. Такую погоду пообещал жителям столицы специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передают «Метеовести».

По словам синоптика, только за пять дней на город прольется до 50 миллиметров осадков. «То есть 50-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный московских улиц, или 65 процентов от месячной нормы», — пояснил Тишковец.

Метеоролог отметил, что самые сильные дожди пройдут в понедельник, 3 июня, и четверг, 6 июня. В выходные специалист не ожидает осадков. На фоне дождей температура воздуха в столице немного снизится, подчеркнул Тишковец. Дневная температура на неделе достигнет 25-27 градусов, а к выходным — 20-21 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на первой неделе июня температура воздуха в Москве обгонит климатическую норму на 5 градусов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      Россиянкам назвали способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

      Находящегося в розыске руководителя «Лендорстроя-2» задержали в Петербурге

      Верховный суд Эстонии запретил требовать образование не на эстонском языке

      В США зафиксировали конец либерального миропорядка

      На Украине сотрудники военкомата сбили велосипедиста для мобилизации

      Минобрнауки сообщило о планах изменить дипломы о высшем образовании

      Toyota решила отозвать почти четыре тысячи автомобилей

      Орлова оправдалась за появление на шоу о Заворотнюк

      Летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты за неявку на рейс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше