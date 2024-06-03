Москвичам пообещали щедрую на ливни погоду

Синоптик Тишковец: первая неделя июня в Москве будет щедрой на ливни

Первая рабочая неделя июня в Москве будет щедрой на ливни, возможны подтопления. Такую погоду пообещал жителям столицы специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передают «Метеовести».

По словам синоптика, только за пять дней на город прольется до 50 миллиметров осадков. «То есть 50-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный московских улиц, или 65 процентов от месячной нормы», — пояснил Тишковец.

Метеоролог отметил, что самые сильные дожди пройдут в понедельник, 3 июня, и четверг, 6 июня. В выходные специалист не ожидает осадков. На фоне дождей температура воздуха в столице немного снизится, подчеркнул Тишковец. Дневная температура на неделе достигнет 25-27 градусов, а к выходным — 20-21 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на первой неделе июня температура воздуха в Москве обгонит климатическую норму на 5 градусов.