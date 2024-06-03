Москвичам рассказали о погоде в первую неделю июня

Синоптик Вильфанд: первая неделя июня в Москве будет дождливой

С 3 по 9 июня в столице ожидаются дожди с грозами. О погоде в первую неделю июня москвичам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

По словам синоптика, первая половина будет жаркой, однако столбики термометров не достигнут отметки в 30 градусов. Тем не менее температура обгонит климатическую норму на пять градусов. Небо будет облачным с частыми прояснениями. В Москве и области пройдут кратковременные дожди, восполнив дефицит осадков. Давление на этой неделе немного снизится, но будет диктовать погодные условия.

Теплее всего выдастся среда и четверг — на эти дни придется гребень высокого давления, пояснил Вильфанд. В среду, по прогнозам специалиста, не будет и дождей — единственный день за всю неделю. Осадки выпадут местами по региону. Тогда воздух прогреется до плюс 27-29 градусов, в четверг ожидается 26-28 градусов тепла.

Ранее москвичам пообещали идеальную погоду в июне. Ожидается, что показатели на столбиках термометров в первый летний месяц на два градуса превысят климатическую норму, а экстремальной жары не предвидится.