Украинские оборонные предприятия обратились к властям из-за мобилизации

Украинские оборонные предприятия попросили власти не мобилизовывать работников

Критически важные для экономики страны украинские оборонные предприятия, имеющие право бронировать от мобилизации всех своих сотрудников, попросили у властей не мобилизовывать работников во время сверки данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает «Экономическая правда».

Всего к премьер-министру, министрам обороны и стратегических отраслей промышленности, а также главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) обратились свыше 40 предприятий. По их словам, после одновременного вступления в силу ряда законных и подзаконных актов производственный потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса оказался под угрозой.

Отмечается, что по достижении 25-летнего возраста сотрудником предприятие обязано сверить его военно-учетные данные с ТЦК, а сам работник — пройти военно-врачебную комиссию. В отдельных случаях в этот период военкомы проводят мобилизацию работников, и, несмотря на доказательства их участия в реализации оборонных контрактов, сразу после прохождения комиссии таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности бронирования. Руководители поддержавших обращение компаний подчеркивают, что такая ситуация «чревата невыполнением государственных оборонных контрактов».

Ранее Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело против командира сил территориальной обороны, который привлек подчиненных к строительству своего дома. При этом бойцы получали доплаты за якобы участие в боевых действиях.