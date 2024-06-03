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13:21, 3 июня 2024Бывший СССР

Командир украинской теробороны заставлял подчиненных строить ему дом

ГБР Украины заподозрило привлечение теробороны к строительству дома командира

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело против командира сил территориальной обороны за привлечение подчиненных к строительству его дома. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ГБР совместно с СБУ заподозрило командующего региональным управлением сил теробороны «Юг» в использовании труда подчиненных при строительстве дома. Как сообщается, командир подразделения в 2023 году заставил троих военнослужащих работать на стройке. При этом бойцы получали доплаты за якобы участие в боевых действиях.

В ведомстве сообщили, что командующему может грозить до 12 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий в условиях военного положения. «Решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ГБР.

Ранее экс-советника главы офиса президента Украины Андрея Смирнова заподозрили в незаконном обогащении. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовало дело в отношении бывшего чиновника сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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