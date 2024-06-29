Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:27, 29 июня 2024Путешествия

Самолет с пассажирами выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе

«112»: в Екатеринбурге самолет с пассажирами выехал за пределы посадочной полосы

Российский самолет с пассажирами на борту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Екатеринбурга. Рейс прибыл из Тобольска и после приземления выкатился за пределы полосы на 10 метров. Пострадавших нет.

Пассажиров сняли с самолета и доставили в здание воздушной гавани. Следователи начали проверку инцидента.

Ранее в Анталье, Турция, запертые в душном самолете россияне попали на видео. Уточняется, что на борту самолета находятся 200 россиян. Известно, что двое взрослых и ребенок потеряли сознание из-за жары.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на требование компенсаций Шри-Ланкой за погибших на СВО граждан. Речь идет о 17 иностранных бойцах

      Москвичам назвали время ухода изматывающей жары

      Бастрыкин объяснил слова о «Госдуре»

      Самолет с пассажирами выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе

      В России призовут международные органы осудить атаку ВСУ в Курской области

      Информацию об авиационной опасности на пляжах Анапы опровергли

      Раскрыты особенности диктаторского режима Гитлера. Как они привели мир ко Второй мировой войне?

      В Киеве задержали взорвавшего гранату мужчину

      Журнал Time описал ситуацию с Байденом словом «паника»

      Украинские военные расстреляли группу беженцев в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше