Самолет с пассажирами выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе

«112»: в Екатеринбурге самолет с пассажирами выехал за пределы посадочной полосы

Российский самолет с пассажирами на борту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Екатеринбурга. Рейс прибыл из Тобольска и после приземления выкатился за пределы полосы на 10 метров. Пострадавших нет.

Пассажиров сняли с самолета и доставили в здание воздушной гавани. Следователи начали проверку инцидента.

Ранее в Анталье, Турция, запертые в душном самолете россияне попали на видео. Уточняется, что на борту самолета находятся 200 россиян. Известно, что двое взрослых и ребенок потеряли сознание из-за жары.