В Турции запертые в душном самолете россияне попали на видео

Mash: в Анталье запертые в самолете россияне попали на видео

В Анталье, Турция, запертые в душном самолете россияне попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что на борту самолета находятся 200 россиян. Известно, что двое взрослых и ребенок потеряли сознание из-за жары. На записи видно, как они пытаются охладиться, обдувая себя разными вещами. Некоторые и вовсе начали раздеваться из-за духоты.

Самолет AzurAir должен был вылететь из Антальи в Москву в 7 утра 29 июня. По словам одного из пассажиров, пилоты не могут запустить двигатели самолета. «Сидим внутри раскаленного самолета больше часа. Экипаж не реагирует», — заметил соотечественник.

В AzurAir же заявили, что судно дозаправляют. В настоящее время идет подготовка к вылету. Представители авиакомпании извинились за доставленные неудобства.