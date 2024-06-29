В Белоруссии сообщили об активности украинских военных у своей границы

Минобороны Белоруссии: возле границы фиксируется непонятная активность ВСУ

В последние недели возле границ со стороны Украины наблюдается «необоснованная и непонятная» активность силовиков. Об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны республики Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.

«Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли [украинские] подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», — поделился информацией он.

Муравейко отметил, что спецназ у государственной границы всегда вызывал беспокойство. «Это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами», — уточнил первый замминистра обороны Белоруссии, добавив, что в связи с этим ведомство приняло меры и стало перемещать к границе их подразделения, «наращивать отдельные направления», готовиться к прикрытию, а также время от времени «двигать артиллерию». «Не хотелось бы, чтобы южная соседка повелась на чьи-то указания и попыталась попробовать белорусов на зуб», — заключил он.

Ранее в этот же день стало известно, что Белоруссия вывела дополнительные средства противовоздушной обороны для прикрытия границы с Украиной.