Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 29 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии сообщили об активности украинских военных у своей границы

Минобороны Белоруссии: возле границы фиксируется непонятная активность ВСУ

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В последние недели возле границ со стороны Украины наблюдается «необоснованная и непонятная» активность силовиков. Об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны республики Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.

«Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли [украинские] подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», — поделился информацией он.

Муравейко отметил, что спецназ у государственной границы всегда вызывал беспокойство. «Это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами», — уточнил первый замминистра обороны Белоруссии, добавив, что в связи с этим ведомство приняло меры и стало перемещать к границе их подразделения, «наращивать отдельные направления», готовиться к прикрытию, а также время от времени «двигать артиллерию». «Не хотелось бы, чтобы южная соседка повелась на чьи-то указания и попыталась попробовать белорусов на зуб», — заключил он.

Ранее в этот же день стало известно, что Белоруссия вывела дополнительные средства противовоздушной обороны для прикрытия границы с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на требование компенсаций Шри-Ланкой за погибших на СВО граждан. Речь идет о 17 иностранных бойцах

      В Белоруссии заявили о готовности защищаться от возможных провокаций Украины

      Украинский военнопленный раскрыл состояние позиций ВСУ на Харьковском направлении

      Тарасова заступилась за решивших поехать на Олимпиаду россиян

      Беспилотник уничтожен в небе над российским регионом

      Владелицу сгоревшего во Фрязине здания отправили под домашний арест

      Бывший вратарь «Спартака» рассказал об отношении к нему на западной Украине

      Востоковед спрогнозировал итог президентских выборов в Иране

      Евросоюз обвинили в желании втянуть всю Европу в конфликт на Украине

      Российские войска взяли под контроль Шумы в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше