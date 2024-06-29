Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:01, 29 июня 2024Бывший СССР

В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Пушилин: в Донецке в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«При атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — говорится в публикации. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, добавил Пушилин.

Позже на месте удара в Донецке нашли воронку от снаряда с характерными для артиллерии НАТО фрагментами

Днем ранее глава ДНР рассказал, что в Макеевке в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона была ранена женщина 1966 года рождения, мужчина 1961 года рождения не выжил. Сброс пришелся на дорогу между кварталами города.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков». Кадыров ответил на слова Бастрыкина об исламистах

      В США заподозрили Вену в превращении в центр российских шпионов

      В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

      Неизвестные подожгли еще три автомобиля военных в Харьковской области

      В США заявили об отсутствии замены Байдену среди демократов

      В российском регионе разбился пилот планера

      Матч 1/8 финала Евро между Германией и Данией прервали из-за дождя

      На ТЭЦ в Чернигове произошел пожар

      На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

      Россиянин Бобровский рассказал о победном финале НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше