Пушилин: в Донецке в результате обстрела ВСУ погибла женщина

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«При атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — говорится в публикации. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, добавил Пушилин.

Позже на месте удара в Донецке нашли воронку от снаряда с характерными для артиллерии НАТО фрагментами

Днем ранее глава ДНР рассказал, что в Макеевке в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона была ранена женщина 1966 года рождения, мужчина 1961 года рождения не выжил. Сброс пришелся на дорогу между кварталами города.