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23:13, 29 июня 2024Бывший СССР

На месте гибели женщины в ДНР нашли воронку от натовского снаряда

На месте гибели женщины в Донецке нашли воронку от натовского снаряда

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

На месте удара в Донецке, где погибла женщина и пострадали четыре человека, найдена воронка от снаряда с характерными для артиллерии НАТО фрагментами, пишет РИА Новости.

Журналисты предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали натовские снаряды.

Вечером 29 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в Петровском районе Донецка около остановки общественного транспорта «Боржомная» при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья.

Ранения получили отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения, скончалась бабушка (1956 года рождения).

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      Марина Совина
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