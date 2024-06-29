Вагенкнехт: требования Зеленского окончить конфликт на условиях Киева несбыточны

В Германии назвали требования украинского президента Владимира Зеленского закончить конфликт на условиях Киева и без компромиссов с Россией абсолютно несбыточными. Такое мнение высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире Markus Lanz на канале ZDF.

«Это оторвано от реальности», — прокомментировала она слова Зеленского.

Ранее стало известно, что Зеленский не желает идти на переговоры с Россией. Вместо этого он намерен склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом.