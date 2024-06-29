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15:00, 29 июня 2024Мир

В Германии назвали требования Зеленского несбыточными

Вагенкнехт: требования Зеленского окончить конфликт на условиях Киева несбыточны

Фото: РИА Новости

В Германии назвали требования украинского президента Владимира Зеленского закончить конфликт на условиях Киева и без компромиссов с Россией абсолютно несбыточными. Такое мнение высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире Markus Lanz на канале ZDF.

«Это оторвано от реальности», — прокомментировала она слова Зеленского.

Ранее стало известно, что Зеленский не желает идти на переговоры с Россией. Вместо этого он намерен склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом.

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      Марк Успенский
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