В Германии заявили о свободе России в использовании БПЛА на Украине

Репке: Россия беспрепятственно использует разведывательные дроны на Украине

Россия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные дроны (БПЛА), поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество систем противоракетной обороны (ПВО). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.

«Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят», — написал он.

По словам журналиста, ВСУ продолжают терять больше систем ПВО, чем им обещают передать западные страны. Он выразил мнение, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, вероятно, поступят от Запада слишком поздно и уже не помогут украинским военнослужащим.

Ранее Репке заявил, что российские военные впервые применили трехтонную фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000. Он отметил, что это произошло в прифронтовом селе Липцы Харьковской области.

