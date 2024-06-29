В Германии заявили о свободе России в использовании БПЛА на Украине

Россия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные дроны (БПЛА), поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество систем противоракетной обороны (ПВО). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.
«Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят», — написал он.
По словам журналиста, ВСУ продолжают терять больше систем ПВО, чем им обещают передать западные страны. Он выразил мнение, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, вероятно, поступят от Запада слишком поздно и уже не помогут украинским военнослужащим.
Ранее Репке заявил, что российские военные впервые применили трехтонную фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000. Он отметил, что это произошло в прифронтовом селе Липцы Харьковской области.