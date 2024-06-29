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21:07, 29 июня 2024Россия

В Госдуме назвали опасным желание Бастрыкина срочно запретить никаб

Депутат Хамзаев счел опасной идею Бастрыкина срочно запретить никаб в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев назвал опасным желание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина срочно запретить никаб в России. Об этом Хамзаев заявил в разговоре с Ura.ru.

Идея срочно запретить никаб может вызвать негативную реакцию в мусульманском обществе, полагает депутат. По его словам, подобный запрет должен приниматься постепенно и иметь обоснованную базу. «Если это будет сделано дискуссионно, с широкой полемикой, тогда, как и любая другая инициатива, она может быть принята обществом», — заявил Хамзаев. Если же запрет будет сделан в грубой форме, то он вызовет отторжение, считает депутат.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге призвал срочно запретить в стране ношение никаба — традиционного женского арабского головного убора. По его словам, соответствующий законопроект должны принять в Госдуме.

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      Мария Черкасова
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