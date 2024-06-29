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10:10, 29 июня 2024Экономика

В Крыму перед мостом скопилась очередь из 600 авто

Перед Крымским мостом скопилась очередь из 600 автомобилей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди перед мостом в Крыму скопилось 600 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации по мосту.

Там разъяснили, что 240 машин встали со стороны Тамани, еще 360 — со стороны Керчи.

Согласно данным на утро субботы, 29 июня, движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали на час. Из-за ограничений на переправе образовались пробки.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ударов по полуострову.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал Крымский мост самой лакомой целью для Вооруженных сил Украины. Он напомнил, что киевские власти называют мост миражом и нарисованной на компьютере картинкой, а затем начинают операции по уничтожению.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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