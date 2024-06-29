Военкор предрек «удар украинцам в спину» на одном из направлений в зоне СВО

Военкор Сладков предрек «удар украинцам в спину» и окружение ВСУ в Угледаре

Украинцев на угледарском направлении ждет «удар в спину» (вернее, с тыла), а затем и полное окружение, либо бегство подразделений Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой исход боев на одном из участков фронта в зоне спецоперации (СВО) предрек военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Угледарское направление одно из десяти активных на фронте СВО. И мы давим, но прорыв фронта пока не реален», — признался Сладков. Он уточнил, что здесь лобовая атака — не приоритет ВС России.

Для успеха российских военнослужащих нужно продвинуть линию боевого соприкосновения от Курахова и Карловки. «А дальше — окружение, или бегство группировки ВСУ в Угледаре», — добавил военкор.

Также Сладков показал кадры, как танк Т-80БФМ ВС РФ бьет прямой наводкой по ВСУ на угледарском направлении, проряжая лесополосу. Он рассказал, что у техники усиленная броня, она оснащена штатными защитными экранами и предназначена для использования ночью под шквальным огнем.

Ранее Александр Сладков рассказал, что план Киева пополнить ряды украинской армии за счет добровольцев из числа заключенных и тем самым решить проблемы дефицита личного состава обречен на провал, поскольку они понесут большие потери в зоне спецоперации.