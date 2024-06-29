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16:34, 29 июня 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о перспективах нового контрнаступления Украины

Военный эксперт Глазунов назвал самоубийством для Украины новое контрнаступление

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Идея начать новое контрнаступление в 2024 году может быть фатальной для Украины, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах новой военной кампании.

«Пойдет ли Украина в наступление — трудно сказать. С точки зрения военной логики для Украины идти в контрнаступление — это самоубийство, потому что нет резервов, нет хорошо подготовленных солдат, нет превосходства ни в военной технике, ни в воздухе. Российская армия полностью превосходит украинскую по всем позициям», — считает он.

По мнению специалиста, для успешного наступления Киеву не хватает резервов.

Вероятность есть, конечно, но я не думаю, что это контрнаступление будет удачным. Чтобы контрнаступать нужны не только войска, стоящие на линии фронта, но еще и резерва

Олег Глазуноввоенный эксперт

«Наступление всегда чревато потерями, наступающая сторона всегда должна иметь какое-то преимущество, превосходство над стороной обороняющейся, иначе смысла никакого в этом наступлении не может быть», — добавил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины в некоторых населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки.

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