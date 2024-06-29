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22:35, 29 июня 2024Мир

Жена Байдена раскрыла реакцию мужа на итоги дебатов с Трампом

Жена Байдена рассказала, что он не очень хорошо чувствовал себя после дебатов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Джилл Байден, жена президента США Джо Байдена, раскрыла, как он отреагировал на свое выступление во время дебатов с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

«После вчерашних дебатов он сказал: "Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя так уж хорошо". И я сказала: "Послушай, Джо, мы не собираемся позволить 90 минутам определить четыре года твоего пребывания на посту президента"», — сказала первая леди.

Первые предвыборные теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа прошли в четверг, 27 июня, на телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, они стали провальными для действующего главы государства.

Как писала Axios со ссылкой на источники, Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

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      Сергей Грехов
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