Жена Байдена раскрыла реакцию мужа на итоги дебатов с Трампом

Жена Байдена рассказала, что он не очень хорошо чувствовал себя после дебатов

Джилл Байден, жена президента США Джо Байдена, раскрыла, как он отреагировал на свое выступление во время дебатов с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

«После вчерашних дебатов он сказал: "Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя так уж хорошо". И я сказала: "Послушай, Джо, мы не собираемся позволить 90 минутам определить четыре года твоего пребывания на посту президента"», — сказала первая леди.

Первые предвыборные теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа прошли в четверг, 27 июня, на телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, они стали провальными для действующего главы государства.

Как писала Axios со ссылкой на источники, Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.