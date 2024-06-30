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12:26, 30 июня 2024Бывший СССР

17 украинцев задержали на границе с Венгрией из-за попытки незаконного выезда

Пытавшихся незаконно выехать с Украины мужчин задержали на границе с Венгрией

Погранслужба Украины задержала пытавшихся незаконно выехать из страны мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Сотрудники пограничной службы пресекли попытку выезда 17 украинцев, которые направлялись в Венгрию на микроавтобусе. Автомобиль остановили примерно в 200 метрах от границы. Таким образом мужчины надеялись избежать мобилизации.

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Каждый из задержанных заплатил от трех до 12 тысяч долларов (от 257 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей) людям, которые обещали им помочь безопасно покинуть Украину и перевезти на территорию Венгрии.

Ранее в США признали, что украинцы массово бегут от мобилизации, проводимой сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).

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      Антонина Черташ
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