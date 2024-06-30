Среда обитания
Все
06:00, 30 июня 2024Среда обитания

Австралия выпустила облигации на миллиарды долларов для борьбы с изменениями климата

Австралия выпустила первые «зеленые» облигации на сумму семь миллиардов долларов

Фото: Unsplash

Австралия выпустила первые в стране «зеленые» облигации на сумму семь миллиардов долларов, сообщает ESGNews.

Выпуск ценных бумаг направлен на финансирование проектов, поддерживающих снижение последствий изменения климата — в том числе по производству зеленого водорода, развитию экологически чистого транспорта и сохранению биологического разнообразия.

Проект соответствует цели Австралии по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и целям устойчивого развития ООН.

В России тем временем также задумались о выпуске «зеленых» облигаций. Российский экологический оператор (РЭО) планирует создать первые в 2024 году. Бумаги выпустят в соответствии с принципами устойчивого развития и ESG, их разместят на Московской бирже. Полученные деньги пойдут на создание объектов обращения с отходами.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ударили по месту разгрузки эшелона ВСУ. Уничтожена военная техника, включая машины США

      Австралия выпустила облигации на миллиарды долларов для борьбы с изменениями климата

      Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан

      На Украине возмутились отказом МВФ списать долги страны

      Авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско

      В Харьковской области нашли шевроны с флагом США и оружие НАТО

      В Британии сообщили об опасениях НАТО из-за тайных операций России на дне моря

      Приближенные к Байдену назвали ключевого человека для решения о выходе из кампании

      В Турции лесные пожары охватили три провинции

      Нашедший помощь для военных на свалке россиянин сообщил об уголовном деле на себя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше