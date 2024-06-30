Австралия выпустила облигации на миллиарды долларов для борьбы с изменениями климата

Австралия выпустила первые «зеленые» облигации на сумму семь миллиардов долларов

Австралия выпустила первые в стране «зеленые» облигации на сумму семь миллиардов долларов, сообщает ESGNews.

Выпуск ценных бумаг направлен на финансирование проектов, поддерживающих снижение последствий изменения климата — в том числе по производству зеленого водорода, развитию экологически чистого транспорта и сохранению биологического разнообразия.

Проект соответствует цели Австралии по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и целям устойчивого развития ООН.

В России тем временем также задумались о выпуске «зеленых» облигаций. Российский экологический оператор (РЭО) планирует создать первые в 2024 году. Бумаги выпустят в соответствии с принципами устойчивого развития и ESG, их разместят на Московской бирже. Полученные деньги пойдут на создание объектов обращения с отходами.