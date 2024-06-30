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10:59, 30 июня 2024Россия

БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области

БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Грайворон

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Бесплотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу.

По предварительным данным, в результате взрыва были выбиты окна в трех квартирах жилого дома, а также полностью сгорел один автомобиль. У еще двух машин обгорела водительская сторона и выбило лобовое стекло соответственно.

«Пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы. Информация о последствиях уточняется», — сообщил Гладков.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.

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      Мария Рюрикова
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