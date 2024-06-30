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09:36, 30 июня 2024Россия

Украинский беспилотник уничтожен в небе над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает оборонное ведомство в Telegram.

Уточняется, что попытка атаковать территорию России с применением беспилотника самолетного типа была предпринята около 07:30 мск.

Минувшей ночью в городе Грайвороне Белгородской области два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом. Вечером 29 июня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что атаке подверглись три населенных пункта региона. В поселке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон атаковал частное нежилое домовладение. В результате нападения были повреждены крыша и навес дома, а также кровля гаража и забор.

В тот же день дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся автомобили в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, ранения получили два мирных жителя.

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      Алина Гончарова
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