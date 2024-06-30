Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области

Гладков: два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне

В городе Грайвороне Белгородской области два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, окна выбиты в двух квартирах. Помимо этого, один автомобиль посечен осколкам.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вечером 29 июня Гладков сообщил, что атаке подверглись три населенных пункта региона. В поселке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон атаковал частное нежилое домовладение. В результате нападения были повреждены крыша и навес дома, а также кровля гаража и забор.