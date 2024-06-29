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21:14, 29 июня 2024Россия

ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще три населенных пункта Белгородской области, об этом губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, в поселке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон атаковал частное нежилое домовладение. В результате нападения повреждены крыша и навес дома, а также кровля гаража и забор.

Кроме того, в селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в одном частном доме были выбиты окна и повреждена кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждения получили два автобуса и два легковых автомобиля.

Ранее дроны атаковали село Байцуры и поселок Борисовка Борисовского района.

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      Марина Совина
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