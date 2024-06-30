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08:24, 30 июня 2024Силовые структуры

Против нашедшего гумпомощь для военных СВО на свалке дальнобойщика возбудили дело

СК возбудил дело против дальнобойщика, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В отношении дальнобойщика Александра Закутнего, нашедшего гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции (СВО), возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов». Об этом сообщает портал «161.ru».

Как рассказал мужчина, речь идет о патронах, которые лежали у него в сейфе под диваном с 2018 года. Кроме того, в уголовном деле говорится, что следователи получили достоверную информацию о том, что Закутний может хранить дома наркотические средства и боеприпасы. Дальнобойщик отметил, что после обнаружения гуманитарки силовики не раз допрашивали его и жителей Амвросиевки. Кроме того, в его доме неоднократно проходили обыски.

В январе назад мужчина обнаружил на свалке в Амвросиевке гумпомощь для российских военнослужащих. По его словам, с тех пор ситуация не изменилась. Дальнобойщик посетовал, что необходимый бойцам СВО товар никто не забирает. «Ее полгода назад туда выкинули и она продолжает там гнить, а бойцам она нужна, понимаете. Никто ее не пытался там найти, откопать и хотя бы убрать оттуда», — рассказал Закутний.

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Дальнобойщик признался, что опасался подписки о невыезде, поскольку он регулярно возит с супругой гуманитарную помощь на территорию Донбасса.

Груз, который должен был быть доставлен на передовую, 23 января обнаружил волонтер-дальнобойщик Александр Закутний. Он показал найденные им носилки, подсумки, средства личной гигиены и медикаменты. Мужчина отметил, что вся гуманитарная помощь раскатана бульдозером и трактором.

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      Марина Совина
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