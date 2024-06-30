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08:34, 30 июня 2024Мир

Дипломат оценил возможность размещения военной базы РФ в ЦАР

Дипломат Бикантов: тема создания военной базы РФ в ЦАР остается в повестке

Фото: Emmanuel Braun / Reuters

Тема размещения военной базы РФ в ЦАР остается в повестке переговоров между странами, рассказал РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов.

Тем не менее, это тема не находится в активной фазе. «Предметного обсуждения вопросов о сроках и месте ее размещения, численности воинского контингента пока нет», — сказал дипломат.

Ранее адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис выразил мнение, что Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние и побеждают США в Африке. По его словам, Пекин и Москва укрепляются на континенте. Российские военизированные формирования действуют в Мали, Конго, ЦАР и других государствах, а китайское руководство развивает свою инициативу «Один пояс — один путь».

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      Сергей Грехов
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