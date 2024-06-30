Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:59, 30 июня 2024Бывший СССР

В ДНР нашли напечатанную на деньги США экстремистскую литературу

В ДНР нашли экстремистские книги о Шухевиче, изданные на деньги США

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Литературу, оправдывающую действия генерала «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Романа Шухевича нашли в прифронтовой зоне в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал мобилизованный из Костромской области с позывным «Цапля». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что во время зачистки и разминирования российские военные нашли экстремистскую литературу. «Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — отметил он.

Два тома книги про Шухевича изданы на деньги фонда «Наследие» украинского банка «Уверенность», созданного в США Юлианом Кулясом. После Второй мировой войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, сотрудничавшей с ОУН (Организация украинских националистов, запрещенная в РФ экстремистская организация).

Ранее Шухевича захотели перезахоронить на национальном военном кладбище, которое появится под Киевом в районе села Мархалевка.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Байдена заступилась за него после дебатов с Трампом. Что сказала первая леди США?

      Полицейский застрелил подростка за муляж пистолета

      За ночь над Россией сбили 36 украинских беспиилотников

      Российские военные уничтожили пусковые установки ЗРК С-300ПС

      В ДНР нашли напечатанную на деньги США экстремистскую литературу

      В США оценили вероятность восстановления торговли с Россией

      В Нигерии в результате трех терактов погибли 18 человек

      В КНДР заявили о создании «азиатской НАТО»

      Австралия выпустила облигации на миллиарды долларов для борьбы с изменениями климата

      Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше