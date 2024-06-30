В ДНР нашли экстремистские книги о Шухевиче, изданные на деньги США

Литературу, оправдывающую действия генерала «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Романа Шухевича нашли в прифронтовой зоне в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал мобилизованный из Костромской области с позывным «Цапля». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что во время зачистки и разминирования российские военные нашли экстремистскую литературу. «Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — отметил он.

Два тома книги про Шухевича изданы на деньги фонда «Наследие» украинского банка «Уверенность», созданного в США Юлианом Кулясом. После Второй мировой войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, сотрудничавшей с ОУН (Организация украинских националистов, запрещенная в РФ экстремистская организация).

Ранее Шухевича захотели перезахоронить на национальном военном кладбище, которое появится под Киевом в районе села Мархалевка.