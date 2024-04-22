Бандеру захотели перезахоронить на военном кладбище под Киевом

Старущенко: Бандеру и Шухевича могут перезахоронить на кладбище под Киевом

На Украине захотели перезахоронить останки лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры и генерала «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Романа Шухевича. Об этом сообщил заместитель директора национального военного мемориального кладбища Ярослав Старущенко в интервью «Укринформ».

Он подтвердил, что и Бандера, и Шухевич могут быть перезахоронены на национальном военном кладбище, которое появится под Киевом в районе села Мархалевка. Старущенко уточнил, что на данной площадке планируется захоронить «выдающихся борцов за независимость Украины», добавив, что данное понятие является «очень расширенным».

Для определения, кто может быть перезахоронен на этом кладбище, планируется выбрать отдельный орган.

По словам Старущенко, под военное кладбище выделят 100 гектаров. Данная площадь будет рассчитана на 150 тысяч захоронений.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила исключение Александра Невского из списка поминаемых святых на Украине. Она также предсказала канонизацию Бандеры в Киеве.