Захарова предсказала канонизацию Бандеры на Украине

Официальный представитель МИД РФ Захарова предсказала канонизацию Бандеры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила исключение Александра Невского из списка поминаемых святых на Украине. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Захаровой.

«Это только начало», — заметила Мария Захарова и предсказала канонизацию Бандеры на Украине. Степан Бандера — украинский политик, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская).

Ранее раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила из списка поминаемых ей святых князя Александра Невского. Вместо дня памяти Александра Невского, который приходится на 23 ноября, православные Украины будут праздновать дополнительный день памяти «преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных"».

Александр Невский был канонизирован на Московском Соборе 1547 года. 23 ноября верущие отмечают день погребения святого во Владимире.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала использование Евросоюзом дохода от активов России для помощи Украине «банальным воровством». По словам Захаровой, это «еще глубже вгонит страну в "долговую яму"».