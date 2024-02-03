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13:38, 3 февраля 2024Бывший СССР

Захарова предсказала канонизацию Бандеры на Украине

Официальный представитель МИД РФ Захарова предсказала канонизацию Бандеры

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила исключение Александра Невского из списка поминаемых святых на Украине. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Захаровой.

«Это только начало», — заметила Мария Захарова и предсказала канонизацию Бандеры на Украине. Степан Бандера — украинский политик, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская).

Ранее раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила из списка поминаемых ей святых князя Александра Невского. Вместо дня памяти Александра Невского, который приходится на 23 ноября, православные Украины будут праздновать дополнительный день памяти «преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных"».

Александр Невский был канонизирован на Московском Соборе 1547 года. 23 ноября верущие отмечают день погребения святого во Владимире.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала использование Евросоюзом дохода от активов России для помощи Украине «банальным воровством». По словам Захаровой, это «еще глубже вгонит страну в "долговую яму"».

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      Андрей Ставицкий
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