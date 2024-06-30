Дом Циолковского в Рязани сгорел

В Рязани сгорел дом Циолковского

В Рязани ночью сгорел дом Константина Циолковского, основоположника практической космонавтики. Соответствующими кадрами поделилась журналистка Анна Герцовская в своем Telegram-канале.

Она написала, что ехала в машине с коллегой из другого города, когда увидела пожар в центре Рязани. Девушка вспомнила, что сказала попутчику: «В Рязани люди слишком заняты, ну никак нет времени заниматься народным достоянием».

Как сообщает рязанский портал Ya62.ru со ссылкой на МЧС, сообщение о возгорании дома ученого поступило в половину четвертого утра. В 5:40 пожар с помощью 5 единиц техники и 15 пожарных был потушен. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в городе Братске Иркутской области загорелся склад готовой продукции. В настоящее время пожар локализован.