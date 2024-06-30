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13:38, 30 июня 2024Россия

Дом Циолковского в Рязани сгорел

В Рязани сгорел дом Циолковского

В Рязани ночью сгорел дом Константина Циолковского, основоположника практической космонавтики. Соответствующими кадрами поделилась журналистка Анна Герцовская в своем Telegram-канале.

Она написала, что ехала в машине с коллегой из другого города, когда увидела пожар в центре Рязани. Девушка вспомнила, что сказала попутчику: «В Рязани люди слишком заняты, ну никак нет времени заниматься народным достоянием».

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Как сообщает рязанский портал Ya62.ru со ссылкой на МЧС, сообщение о возгорании дома ученого поступило в половину четвертого утра. В 5:40 пожар с помощью 5 единиц техники и 15 пожарных был потушен. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в городе Братске Иркутской области загорелся склад готовой продукции. В настоящее время пожар локализован.

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      Юлия Юткина
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