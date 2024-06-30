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11:18, 30 июня 2024Россия

В Братске загорелся склад

МЧС: в городе Братске Иркутской области загорелся склад

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

В городе Братске Иркутской области загорелся склад. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на складе готовой продукции на 6 тысячах квадратных метров. На месте пожара работают 26 специалистов и 9 единиц техники.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство, в 10:10 по московскому времени пожар был локализован.

Ранее мощный пожар на площадке по утилизации отходов произошел в Нижнем Новгороде. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей. В настоящее время пожар локализован, ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров.

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      Алевтина Запольская
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