Мощный пожар на площадке по утилизации отходов произошел в российском регионе

МЧС: в Нижнем Новгороде на площадке по утилизации отходов произошел пожар

На производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей. В настоящее время пожар локализован, ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве. Причина пожара не уточняется.

Ранее крупный пожар произошел на свалке химических отходов в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши. По данным RMF FM, столб дыма над свалкой был виден на расстоянии 30 километров, а площадь пожара оценивалась в пять тысяч квадратных метров. Считается, что на полигоне находилось около пяти тысяч тонн отходов в бочках и пластиковые отходы.