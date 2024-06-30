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07:58, 30 июня 2024Россия

Мощный пожар на площадке по утилизации отходов произошел в российском регионе

МЧС: в Нижнем Новгороде на площадке по утилизации отходов произошел пожар
СюжетПожар в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС Нижегородской области

На производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей. В настоящее время пожар локализован, ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве. Причина пожара не уточняется.

Ранее крупный пожар произошел на свалке химических отходов в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши. По данным RMF FM, столб дыма над свалкой был виден на расстоянии 30 километров, а площадь пожара оценивалась в пять тысяч квадратных метров. Считается, что на полигоне находилось около пяти тысяч тонн отходов в бочках и пластиковые отходы.

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      Марина Совина
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