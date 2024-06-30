Два села в российском регионе подверглись атакам со стороны Украины

Губернатор Гладков: два села Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство в частном секторе: в одном доме выбито окно, во втором домовладении посечен забор», — заявил он.

Более того, по словам Гладкова, в селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждена линия газоснабжения. «Оперативные службы работают на местах, — добавил он. — Информация о последствиях уточняется».

Ранее село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области подверглось атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, оперативные службы устраняют последствия налета.

