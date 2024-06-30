Движение по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Уточняется, что ограничение продлилось пять минут. Проезд был запрещен с 22:52 до 22:57 по московскому времени. «С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — отметили в инфоцентре.

Утром 29 июня в очереди перед мостом в Крыму скопилось 600 автомобилей, в том числе 240 машин встали со стороны Тамани, еще 360 — со стороны Керчи.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ударов по полуострову.