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00:23, 30 июня 2024Экономика

Движение по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Уточняется, что ограничение продлилось пять минут. Проезд был запрещен с 22:52 до 22:57 по московскому времени. «С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — отметили в инфоцентре.

Утром 29 июня в очереди перед мостом в Крыму скопилось 600 автомобилей, в том числе 240 машин встали со стороны Тамани, еще 360 — со стороны Керчи.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ударов по полуострову.

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      Марина Совина
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