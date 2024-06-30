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11:45, 30 июня 2024Россия

Двое детей оказались ранены в результате удара ВСУ по ДНР

Двое детей оказались ранены из-за удара ВСУ по Ясиноватой ДНР из РСЗО HIMARS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Двое детей оказались ранены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 рождения», — говорится в сообщении.

К 11 часам 30 июня было совершено семь вооруженных атак на регион и выпущено 13 боеприпасов, уточнил Пушилин. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле ВСУ Донецка. По имеющимся данным, в Петровском районе огнеборцы тушили возникший после обстрела пожар, когда появилась угроза повторного артудара. Обстрел застал их во время эвакуации.

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      Мария Рюрикова
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