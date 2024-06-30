Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:27, 30 июня 2024Россия

Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после ЧП

Проводник поезда в Коми Омельченко: первые мысли были об эвакуации людей

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Проводник сошедшего в Республике Коми поезде Максим Омельченко сообщил, что сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы спасателем и подготовка, которую обязательно проходят все проводники Федеральной пассажирской компании. Об этом он рассказал РИА Новости.

В момент ЧП он находился в щитовой, когда почувствовал резкие толчки и торможение поезда. По словам проводника, он понял, что произошла нештатная ситуация. Вагон Омельченко не сошел с рельс. В первые минуты после аварии он проверил, все ли в порядке с пассажирами его вагона. После этого проводник вышел в тамбур и заметил, что часть вагонов лежит на боку.

Омельченко добавил, что первые мысли у него были об эвакуации людей из пострадавшей части состава. «Параллельно я оценивал ситуацию на месте происшествия: нет ли возгорания, какие шумы, какое движение», — отметил он.

Пассажирский поезд №511 ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов вечером 26 июня. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сенсационное поражение Италии и выход Германии в четвертьфинал. Как прошли первые матчи плей-офф Евро-2024

      Байден перепутал Италию и Францию

      Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после ЧП

      Семейную ипотеку расширят для нескольких категорий россиян

      В США задумали заменить Байдена более молодым кандидатом

      Трамп высказался о неудачном выступлении Байдена на дебатах

      В Совфеде заявили об уничтожении футбола с помощью технологий

      В Израиле началась крупнейшая антиправительственная акция

      Сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

      Байден обещал выиграть выборы президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше