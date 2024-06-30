Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после ЧП

Проводник поезда в Коми Омельченко: первые мысли были об эвакуации людей

Проводник сошедшего в Республике Коми поезде Максим Омельченко сообщил, что сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы спасателем и подготовка, которую обязательно проходят все проводники Федеральной пассажирской компании. Об этом он рассказал РИА Новости.

В момент ЧП он находился в щитовой, когда почувствовал резкие толчки и торможение поезда. По словам проводника, он понял, что произошла нештатная ситуация. Вагон Омельченко не сошел с рельс. В первые минуты после аварии он проверил, все ли в порядке с пассажирами его вагона. После этого проводник вышел в тамбур и заметил, что часть вагонов лежит на боку.

Омельченко добавил, что первые мысли у него были об эвакуации людей из пострадавшей части состава. «Параллельно я оценивал ситуацию на месте происшествия: нет ли возгорания, какие шумы, какое движение», — отметил он.

Пассажирский поезд №511 Воркута — Новороссийск сошел с рельсов вечером 26 июня. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.