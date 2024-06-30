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18:22, 30 июня 2024Россия

Глава Дагестана заявил о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

Глава Дагестана рассказал о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что начались нападки на врача, попросившего пациентку снять никаб. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На фоне общей сплоченности настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта», — высказался глава региона о блогере Гаджимураде Атаеве, который был осужден в Германии за вербовку боевиков Исламского государства (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), и вынудил врача извиняться на камеру.

По словам Меликова, он полностью поддерживает медика и гарантирует ей защиту. «А всяких псевдолидеров общественного мнения, которые пытаются нас разобщить, высасывая ситуацию из пальца, предупреждаю о последствиях! А они обязательно будут!» — добавил он.

Ранее глава Дагестана заявил, что после терактов в Махачкале и Дербенте не прекращается травля жителей республики. По его словам, дагестанцы не несут ответственность за действия террористов.

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      Варвара Кошечкина
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