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12:15, 30 июня 2024Мир

Глава МИД Польши процитировал слова Рейгана о поражении России

Глава МИД Польши Сикорский процитировал слова Рейгана о поражении России
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский . Фото: Maciej Smiarowski / Коммерсантъ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский процитировал слова бывшего президента США Рональда Рейгана о поражении России. Об этом пишет Do Rzeczy.

Сикорский заявил, что у Запада еще есть возможность добиться военной победы Украины. Дипломат призвал западных политиков к новой эскалации в отношениях с Россией, в частности, к конфискации всех замороженных российских активов.

«Рейган заявил, что его стратегия в отношении Советского Союза проста, если не сказать упрощена: "Мы выиграем, а они проиграют"», — высказался глава МИД Польши. Он добавил, что Россия не является непобедимой, так как ранее проигрывала военные конфликты.

Ранее Сикорский предложил создать боевое подразделение из живущих на территории страны украинцев.

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      Юрий Леонов
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