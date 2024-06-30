Глава МИД Польши процитировал слова Рейгана о поражении России

Глава МИД Польши Сикорский процитировал слова Рейгана о поражении России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский процитировал слова бывшего президента США Рональда Рейгана о поражении России. Об этом пишет Do Rzeczy.

Сикорский заявил, что у Запада еще есть возможность добиться военной победы Украины. Дипломат призвал западных политиков к новой эскалации в отношениях с Россией, в частности, к конфискации всех замороженных российских активов.

«Рейган заявил, что его стратегия в отношении Советского Союза проста, если не сказать упрощена: "Мы выиграем, а они проиграют"», — высказался глава МИД Польши. Он добавил, что Россия не является непобедимой, так как ранее проигрывала военные конфликты.

Ранее Сикорский предложил создать боевое подразделение из живущих на территории страны украинцев.