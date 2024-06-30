Губернатор Белгородской области сообщил о новой атаке дронов ВСУ

Гладков: село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке дронов ВСУ

Село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области подверглось атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, оперативные службы устраняют последствия налета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

Также глава региона отметил, что в ходе атаки украинских дронов было разрушено одно домовладение, еще четыре получили различные повреждения.

Ранее Гладков сообщил, что бесплотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в городе Грайвороне Белгородской области. В результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу.