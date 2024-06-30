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07:49, 30 июня 2024Россия

Губернатор Липецкой области рассказал о непростой и неспокойной ночи

Губернатор Артамонов: над Липецком сбили девять беспилотников

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Над промышленной зоной Липецка сбили девять беспилотников, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех», — говорится в публикации. Пострадавших и погибших не было.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них пятнадцать дронов над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре беспилотника над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.

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      Сергей Грехов
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