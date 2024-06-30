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07:19, 30 июня 2024Россия

За ночь над Россией сбили 36 украинских беспиилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбила над шестью областями России 36 БПЛА ВСУ

Фото: Unsplash

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов добавил, что девять украинских дронов сбили над промзоной Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. «Жертв нет», — заключил он.

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      Марина Совина
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