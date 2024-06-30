За ночь над Россией сбили 36 украинских беспиилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбила над шестью областями России 36 БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов добавил, что девять украинских дронов сбили над промзоной Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. «Жертв нет», — заключил он.